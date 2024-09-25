Татарстанцев призывают присоединиться к экологическому «БумБатлу»

В Татарстане дали старт Всероссийской экологической акции «БумБатл», которая продлится до 15 ноября. Жителей республики призывают проявить свою экологическую сознательность и сдать макулатуру на переработку.

«БумБатл» – это не только возможность внести свой вклад в защиту окружающей среды, но и посоревноваться в сборе макулатуры. К участию приглашаются детские сады, школы, вузы, предприятия и все желающие. В Год семьи предусмотрена отдельная номинация для семейных команд.

Чтобы стать участником акции, необходимо собрать максимально возможное количество макулатуры и сдать ее в ближайший пункт приема: школу, детский сад или офис компании-участника. Найти пункты приема можно на карте официального сайта акции. После сдачи макулатуры нужно получить акт или сделать фотографию, подтверждающую участие, и зарегистрироваться на сайте «БумБатла» до 15 ноября.

Победители «бумажного» состязания получат дипломы и ценные призы.

Кроме того, организаторы акции предлагают участникам проявить свою креативность. Нужно опубликовать фото или видео в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники с хештегами #бумбатл, #экосистема, #нацпроектэкология. Авторы 20 самых оригинальных постов, выбранных звездным жюри, получат секретные призы.

Напомним, что в прошлом году Татарстан вошел в пятерку самых активных регионов-участников «БумБатла». Жители республики сдали на переработку 185 тонн макулатуры. Главная цель акции – формирование экологических привычек и бережного отношения к природе.