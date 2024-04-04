Татарстанцев призывают выйти на уборку улиц и дворов

Подробнее об этом рассказали в ходе брифинга в Кабмине РТ министр экологии РТ Александр Шадриков, заместитель руководителя Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Булат Ахмадиев и заместитель министра лесного хозяйства РТ Раис Гумеров.

В прошлом году в ходе аналогичного двухмесячника работники Минэкологии РТ выявили 8 тысяч случаев нарушения природоохранного законодательства. По словам Александра Шадрикова, 69% из них пришлись на незаконные свалки. В ходе их расчистки на мусорные полигоны было перевезено свыше 520 тыс. кубометров твердых отходов.

В Татарстане действует 35 мусорных полигонов. Булат Ахмадиев отметил, что казанский полигон на улице Химической переполнен, хотя и продолжает принимать отходы. Местные жители жалуются на неприятный запах.

- Ответственная организация привлечена к административной ответственности, - сообщил Булат Ахмадиев. - Они должны были устранить причины запахов, но жалобы от населения продолжают поступать.

Ожидается, что свалка на Химической будет закрыта после запуска второй очереди полигона «Восточный» в этом году. После этого ее планируется рекультивировать.

Жители северной части Казани продолжают жаловаться на загрязнение воздуха.

- В «Салават Купере» работает три автоматические станции контроля, - рассказал Александр Шадриков. - В конце прошлого года сеть мониторинга северной части Казани мы дополнили системой видеонаблюдения с тепловизором. В режиме онлайн видим все источники выбросов с крупных предприятий. Камеры с тепловизором настроены на фиксацию залповых выбросов. Министерством разработана карта северной части города. На нее нанесено 245 объектов негативного воздействия.

Одним из объектов, предположительно загрязняющих воздух, оказалась вышеупомянутая свалка на улице Химической. Пробы воздуха, взятые в Авиастроительном районе, показали превышение нормы содержания сероводорода в 11 раз. При этом точка забора воздуха была выбрана с подветренной стороны относительно полигона.

- Центр лабораторного анализа и технических измерений осуществляет отбор проб на основе договора с полигоном УК «ПЖКХ» в определенных точках и пока только в рабочее время, - прокомментировал министр экологии РТ. - Надеюсь, что скоро эти лаборатории начнут работать круглосуточно, как и наши. Все превышения мы передали в Росприроднадзор, ждем их выводов, и уже суд поставит точку и озвучит виновного в превышениях.

В республике проходит экологическая акция «Чистые леса Татарстана», которая завершится 22 июня. Раис Гумеров рассказал, что в течение этого периода в регионе пройдут мероприятия по очистке лесов от мусора, сухостоя и валежника, а также по ремонту и обустройству информационных щитов и мест отдыха в лесу.

- В прошлом году акция проходила с 17 апреля по 17 июня и с 11 сентября по 11 ноября, - рассказал замминистра лесного хозяйства РТ. - За это время из лесного фонда было собрано и вывезено 1,3 тыс. кубометров твердых бытовых отходов, сложено в кучи на перегнивание 5,7 тыс. кубометров сухостоя и валежника. К сожалению, многие татарстанцы не берегут леса, замусоривают их. Я говорю не только об отдыхающих. Некоторые валят мусор, в том числе строительный, целыми грузовиками.