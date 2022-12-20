В дни новогодних каникул татарстанцы смогут бесплатно поучаствовать в спортивных мероприятиях

Порядка 350 тыс. татарстанцев примет участие в декаде спорта и здоровья, которая состоится во всех 45 муниципальных образованиях республики с 1 по 10 января, сообщил сегодня заместитель министра спорта республики Ильдар Садриев.

Мероприятия и активности запланированыо всех 45 муниципальных образованиях Татарстана. Фото: © Султан Исхаков

«Во всех 45 муниципальных образованиях запланированы мероприятия и активности: зимние забавы, новогодние эстафеты, хоккей на валенках, соревнования по лыжным гонкам, шашечные турниры и т.п. Для детей состоится мероприятие на кубок Деда Мороза», - сообщил Садриев, отметив, что все мероприятия можно посетить на безвозмездной основе.

По его словам, в дни новогодних каникул в республике будут работать все 600 хоккейных коробок.

«Поставлена задача чтобы их чистили, чтобы население могло кататься на коньках. Также будут функционировать для населения 92 лыжные базы», - сказал он.

По словам начальник Управления культуры Исполнительного комитета Казани Азата Абзалова, на территории Казани в этот период состоится порядка 170 мероприятий на открытом воздухе. В учреждениях культуры состоится более 400 мероприятий.

«Елочные городки будут работать во всех районах Казани. По многочисленным просьбам восстановится в этом году площадка у ипподрома Казани, там тоже будет организован каток, мероприятия будут проходить. В Советском арйоне города будет курсировать клоун, который будет встречать жителей в неожиданных, создавать настроение», - сказал Абзалов