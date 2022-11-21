 Татарстанцу из-за долга по алиментам в 900 тыс. рублей назначили пять суток ареста и 4 месяца работ
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Татарстанцу из-за долга по алиментам в 900 тыс. рублей назначили пять суток ареста и 4 месяца работ

Мужчина долгое время не платил алименты своим детям.

Республика
21 ноября 2022  14:21
Автор:
Ольга Ильина

Судебные приставы Буинского, Апастовского и Кайбицкого районов привлекли к уголовной ответственности местного жителя за неуплату алиментов. Отец задолжал своим детям 900 тыс. рублей.

Ранее за неуплату алиментов мужчину привлекли к «административке», но он стал уклоняться не только от выплаты долга, но и от назначенных обязательных работ. Должник скрывался, но судебным приставам удалось его найти. Мужчину снова привлекли к «административке» и назначили пять суток в спецприемнике.

В это время сотрудники службы направили материалы уголовного дела в суд. По итогу мужчине назначили четыре месяца исправительных работ, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по РТ.

Ранее «КВ» сообщали, что в Новошешминском районе судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении мужчины за неуплату налогов – всего 68 тыс. рублей.

Судебный пристав вышел по месту проживания должника, но дома его не было. Позже сотруднику удалось найти имущество должника – «Камаз».

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