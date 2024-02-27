Татарстанцу соседская собака откусила мочку уха из-за конфликта

Инцидент случился в Набережных Челнах. Видео с места случившегося начало распространяться в социальных сетях. Позже новость подхватили федеральные СМИ.

Так, Газета.Ru сообщает, что хозяин с собакой подошел к возвращающемуся домой пострадавшему и задал ему провокационный вопрос, а затем ударил и натравил своего питомца.

Пес оторвал мочку уха, прокусил руку, ногу и спину. Пострадавший с серьезными травмами находится в больнице.

Только после массового вмешательства соседей в конфликт, мужчина увел собаку. Жители двора рассказали, что это не первый случай, когда питомец этого мужчины нападает на соседей.