Татарстанцы активно покупают новые автомобили при сохранении высоких цен на них

Рынок новых автомобилей в Татарстане демонстрирует значительный рост. По данным аналитиков «Авито Авто», в феврале 2025 года количество новых машин, выставленных на продажу, увеличилось в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средняя цена нового автомобиля осталась практически неизменной и составила 2,8 миллиона рублей.

Согласно исследованию, наибольшей популярностью среди жителей республики пользуются автомобили марки Lada, которые занимают 30,2% от общего спроса. За ними следуют китайские бренды: Chery (8,4%), Haval (7,2%), Changan (6,4%) и Omoda (5,3%).

Самой востребованной моделью стала Lada Granta, которая заняла 11,8% рынка. На втором месте расположилась Lada Vesta (6,6%), а третье место досталось китайскому кроссоверу OMODA C5 (3,6%). Также в топ-5 вошли Lada Niva Legend (3%) и «Москвич 3» (2,9%). При этом наибольший рост популярности показала Lada Vesta Cross – спрос на эту модель увеличился на 35%.

По количеству объявлений о продаже новых автомобилей также лидирует Lada (16,3%), за которой следуют Chery (15,9%), Haval (11,3%), Changan (9,4%) и OMODA (3,4%). Среди моделей самой предлагаемой стала LADA Granta (5,3%), за ней идут HAVAL Jolion (4,3%) и LADA Vesta (3,8%). LADA Granta также продемонстрировала самый значительный рост предложения – в 6,9 раза.

— Рынок новых автомобилей в Татарстане показывает острую конкуренцию между отечественными и китайскими брендами. LADA укрепила свои позиции, увеличив долю с 24,7% до 30,2%. Это свидетельствует о динамичности рынка и изменении предпочтений автолюбителей. Тем, кто планирует покупку нового автомобиля, мы рекомендуем воспользоваться сервисом «Селект» от «Авито Авто», где представлены машины от проверенных дилеров, а персональный менеджер поможет с выбором и оформлением покупки, — отметил руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито» Артем Хомутинников.

Эксперты связывают рост спроса на новые автомобили с улучшением экономической ситуации в регионе, а также с активным продвижением отечественных и китайских брендов, предлагающих доступные и качественные модели. Стабильность цен при этом делает покупку новых авто более привлекательной для широкого круга потребителей.