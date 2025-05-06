Татарстанцы активно сообщают о проблемах экологии

news_top_970_100
Республика
6 мая 2025  10:47

За первые месяцы 2025 года в Республиканскую общественную экологическую приемную поступило 2 048 обращений, из которых уже решены 1 248. Основная часть жалоб касается несанкционированных свалок — таких сообщений зафиксировано 1 155.

Жители республики чаще всего направляют обращения через интернет-приемную Минэкологии РТ (821 сообщение) и мобильное приложение «Школьный экопатруль» (747 сообщений). Также используются платформы «Народный контроль» (440 обращений) и «ПОС» (40 обращений).

Помимо свалок, татарстанцев волнует качество воздуха (281 жалоба) и состояние водных ресурсов (218 обращений). Министерство экологии РТ продолжает работу по рассмотрению поступивших сигналов.

news_right_column_240_400
Новости
Аэропорты Татарстана возобновили работу после ограничений
От прадеда-танкиста до штурмовой группы: путь героя СВО
От прадеда-танкиста до штурмовой группы: путь героя СВО
В Татарстане сняли угрозу атаки дронов
В Татарстане проживает более 8 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны
В Казани на рекультивацию иловых полей направят свыше 1 млрд рублей
Горячая линия для ветеранов и участников СВО пройдет в Татарстане
«Эковесна»: татарстанцы активно участвуют в экологических инициативах
Рустам Минниханов принял участие в акции «Храним огонь Победы»