Татарстанцы активно сообщают о проблемах экологии

За первые месяцы 2025 года в Республиканскую общественную экологическую приемную поступило 2 048 обращений, из которых уже решены 1 248. Основная часть жалоб касается несанкционированных свалок — таких сообщений зафиксировано 1 155.

Жители республики чаще всего направляют обращения через интернет-приемную Минэкологии РТ (821 сообщение) и мобильное приложение «Школьный экопатруль» (747 сообщений). Также используются платформы «Народный контроль» (440 обращений) и «ПОС» (40 обращений).

Помимо свалок, татарстанцев волнует качество воздуха (281 жалоба) и состояние водных ресурсов (218 обращений). Министерство экологии РТ продолжает работу по рассмотрению поступивших сигналов.