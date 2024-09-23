Татарстанцы чаще всего жалуются экологам на незаконный сброс мусора

Свыше половины всех обращений в Республиканскую экоприемную с начала года связаны с незаконным сбросом отходов, пишет Минэкологии РТ. Жители Татарстана направили экологам 7,2 тысячи обращений, и 63% из них – это жалобы на загрязнение бытовым и промышленным мусором. Всего таких сообщений поступило свыше 4,5 тысяч.

На втором месте по количеству жалоб – качество воздуха, на третьем – качество воды.

Татарстанцы сообщают о нарушениях через мобильное приложение «Школьный экопатруль», систему «Народный контроль», платформу обратной связи «ПОС», интернет-приемную Министерства.