Татарстанцы чаще всего жалуются экологам на незаконный сброс мусора

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Республика
23 сентября 2024  17:45
Автор:
Эндже Гарафиева

Свыше половины всех обращений в Республиканскую экоприемную с начала года связаны с незаконным сбросом отходов, пишет Минэкологии РТ. Жители Татарстана направили экологам 7,2 тысячи обращений, и 63% из них – это жалобы на загрязнение бытовым и промышленным мусором. Всего таких сообщений поступило свыше 4,5 тысяч.

На втором месте по количеству жалоб – качество воздуха, на третьем – качество воды.

Татарстанцы сообщают о нарушениях через мобильное приложение «Школьный экопатруль», систему «Народный контроль», платформу обратной связи «ПОС», интернет-приемную Министерства.

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Татарстанцы чаще всего жалуются экологам на незаконный сброс мусора
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