Татарстанцы лидируют в России по спросу на автокредиты

Жители Татарстана в этом году оказались самыми активными заемщиками автокредитов. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй.

С января по сентябрь жители республики подали более 520 тысяч заявок на автокредиты. Это больше, чем в любом другом регионе России. На втором месте по числу заявок – Краснодарский край (507 тысяч), на третьем – Московская область (493 тысячи).

Эксперты связывают высокий спрос на автокредиты с отложенным спросом, желанием защитить сбережения от инфляции, а также с расширением числа госпрограмм льготного автокредитования.