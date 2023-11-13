Татарстанцы могут обратится на «горячую линию» Роспотребнадзора по услугам такси и каршеринга

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Республика
13 ноября 2023  11:15
Автор:
Виктория Осинина

13 ноября во всех регионах страны была запущена тематическая «горячая линия» Роспотребнадзора по вопросам услуг такси и каршеринга, сообщает пресс-служба ведомства. Консультацию можно получить до 24 ноября.

Специалисты ответят на вопросы граждан и предпринимателей в сфере оказания транспортных услуг, защиты прав потребителей при пользовании такси и каршеринга, а также о деятельности агрегаторов такси.

Единый консультационный центр Роспотребнадзора – 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный) работает в круглосуточном режиме.

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Татарстанцы могут обратится на «горячую линию» Роспотребнадзора по услугам такси и каршеринга
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