 Татарстанцы могут отправить письмо полевой почтой близким, участвующим в спецоперации
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Татарстанцы могут отправить письмо полевой почтой близким, участвующим в спецоперации

Письма и посылки буду доставлять лично в руки и точно в срок.

Республика
6 декабря 2022  14:07
Автор:
Ольга Ильина

Министерство обороны России запустило полевую почту в зоне спецоперации. Теперь отправить письмо близким на фронт и получить ответ будет проще. Письма будут доставлять подразделения фельдъегерско-почтовой связи Вооруженных Сил РФ.

Письмо или посылку бойцу в зоне СВО доставят лично в руки и точно в срок, обещают в Минобороны.

Чтобы написать письмо военнослужащему, на конверте нужно написать адрес: 103400, город Москва-400 и номер его воинской части. Его можно спросить у самого бойца или обратиться в военный комиссариат района. Телефоны есть на официальном сайте Военкомата РТ.

«Буквально вчера мы доставили бойцам около тысячи конвертов. Чтобы бойцы получили весточку от близких, от родных, чтобы они были рады», - рассказывают военнослужащие фельдъегерской связи, которые ежедневно доставляют почту со всей страны.

Посылку или письмо можно отправить в любом отделении «Почты России». Бойцы так же смогут написать и отправить ответ. Сердца военнослужащих согревают весточки от родных.

«Домашнее тепло, как будто дома», - поделился один из военнослужащих.

 

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