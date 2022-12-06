Татарстанцы могут отправить письмо полевой почтой близким, участвующим в спецоперации

Министерство обороны России запустило полевую почту в зоне спецоперации. Теперь отправить письмо близким на фронт и получить ответ будет проще. Письма будут доставлять подразделения фельдъегерско-почтовой связи Вооруженных Сил РФ.

Письмо или посылку бойцу в зоне СВО доставят лично в руки и точно в срок, обещают в Минобороны.

Чтобы написать письмо военнослужащему, на конверте нужно написать адрес: 103400, город Москва-400 и номер его воинской части. Его можно спросить у самого бойца или обратиться в военный комиссариат района. Телефоны есть на официальном сайте Военкомата РТ.

«Буквально вчера мы доставили бойцам около тысячи конвертов. Чтобы бойцы получили весточку от близких, от родных, чтобы они были рады», - рассказывают военнослужащие фельдъегерской связи, которые ежедневно доставляют почту со всей страны.

Посылку или письмо можно отправить в любом отделении «Почты России». Бойцы так же смогут написать и отправить ответ. Сердца военнослужащих согревают весточки от родных.

«Домашнее тепло, как будто дома», - поделился один из военнослужащих.