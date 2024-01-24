Татарстанцы могут получить онлайн-разъяснения о штрафах, полученных с камер видеонаблюдения

Специалисты Центра фотовидеофиксации РТ ответят на вопросы татарстанцев, связанные с привлечением к административной ответственности. Об этом сообщают в Госавтоинспекции РТ.

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Республика
24 января 2024  16:21
Автор:
Владислав Косолапкин

Онлайн-прием организован на портале госуслуг в разделе «Автоуслуги и ГИБДД».

Пользователь должен сначала выбрать соответствующую услугу, затем перейти на сервис, принять условия использования и ознакомиться с инструкцией по подключению к онлайн-режиму. После проверки данных пользователя он будет переадресован на страницу, где сможет выбрать удобную дату и время записи. Затем он получит информацию о дате и времени приема, а также сведения о необходимых документах.

Если запись прошла успешно, пользователь получит соответствующее уведомление в личном кабинете сайта «Госуслуги». В назначенное время инспектор осуществит вызов посетителя на онлайн-конференцию через сервис ВК-звонки. Отмечается, что предлагаемый формат обратной связи с Центром дает гражданам и организациям возможность получить квалифицированную помощь сотрудника Госавтоинспекции в онлайн-режиме в удобное для них время.

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