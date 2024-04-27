Татарстанцы могут принять участие в исторической онлайн-игре

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Республика
27 апреля 2024  14:09
Автор:
Владислав Косолапкин

Историческая онлайн-игра «Наша Победа» стартует 8 мая, в ней может поучаствовать каждый россиянин старше 14 лет.

Проект посвящен судьбам семей, ставших жертвами агрессии немецко-фашистских захватчиков, а также тем, кто своими руками ковал будущую Победу. Игра также расскажет о разлуке и воссоединении семей в годы Великой Отечественной войны.

«Это возможность заглянуть на архивные страницы Великой Отечественной войны через призму семейных человеческих историй», - прокомментировала председатель Центрального штаба ВОД «Волонтёры Победы», заместитель председателя Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

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