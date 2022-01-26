Татарстанцы могут принять участие в конкурсе афиш фестиваля «Театральное Приволжье»

Продолжается прием заявок на участие в конкурсе афиш и плакатов фестиваля детских и молодежных творческих коллективов «Театральное Приволжье». Принять участие в конкурсе могут жители Приволжского федерального округа в возрасте от 6 до 30 лет.

Организаторы отмечают, что для участия в конкурсе неважно, есть ли у вас специальное образование или опыт работы в сфере искусства. Тема афиш, плакатов или баннеров – сам фестиваль, его главная идея и участники. Работы могут быть выполнены в любой технике — графика, батик, компьютерный дизайн, краски, фотоколлажи.

Заявки на конкурс можно будет подать до 15 февраля этого года. Всю подробную информацию о конкурсе можно узнать на сайте фестиваля.