 Татарстанцы могут принять участие в конкурсе «Герои Великой Победы – 2022»
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Татарстанцы могут принять участие в конкурсе «Герои Великой Победы – 2022»

Отборочный тур продлится до 1 мая.

Республика
26 января 2022  13:05
Автор:
Ольга Ильина

Жители Татарстана могут поучаствовать в творческом Всероссийском ежегодном литературном конкурсе «Герои Великой Победы – 2022». На конкурсе будет оцениваться лучший литературный рассказ, очерк, стихотворение, рисунок, фото и текст песни – главное, чтобы все они содержали эпическую, историческую и военно-патриотическую тематику.

Принять участие может любой желающий в независимости от возраста. Отборочный этап продлится до 1 мая. Подробнее об условиях конкурса можно узнать на сайте организаторов.

Конкурс проводится с целью сохранить и увековечить память героизма советских солдат и мужестве российских воинов, а также для воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма.

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