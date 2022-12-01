Татарстанцы могут принять участие во Всероссийском правовом диктанте

Жители Татарстаны могут принять участие в VI Всероссийском правовом (юридическом) диктанте, который пройдет с 3 по 12 декабря.

Диктант можно пройти на русском, английском, китайском и португальском языка. Есть два уровня вопросов — «Базовый» и «Профессиональный». Тест рассчитан на граждан от 14 лет.

В диктанте 40 вопросов, ответить на которые необходимо в течение часа. Среди них есть и видеовопросы от юристов, общественных деятелей. После участия выдается сертификат о прохождение с персональным результатом.

Написать тест может любой желающий на сайте юрдиктант.рф.