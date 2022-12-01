 Татарстанцы могут принять участие во Всероссийском правовом диктанте
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Татарстанцы могут принять участие во Всероссийском правовом диктанте

Написать тест может любой желающий.

Республика
1 декабря 2022  18:20
Автор:
Роза Габитова

Жители Татарстаны могут принять участие в VI Всероссийском правовом (юридическом) диктанте, который пройдет с 3 по 12 декабря. 

Диктант можно пройти на русском, английском, китайском и португальском языка. Есть два уровня вопросов — «Базовый» и «Профессиональный». Тест рассчитан на граждан от 14 лет. 

В диктанте 40 вопросов, ответить на которые необходимо в течение часа. Среди них есть и видеовопросы от юристов, общественных деятелей. После участия выдается сертификат о прохождение с персональным результатом. 

Написать тест может любой желающий на сайте юрдиктант.рф.

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