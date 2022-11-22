Татарстанцы могут присоединиться ко Всероссийскому флешмобу ко Дню матери. Об этом сообщается на странице Фонда Андрея Первозванного.

Флешмоб пройдет с 23 по 27 ноября 2022 года во ВКонтакте. Все желающие могут выложить фотографию с мамой, написать о ней рассказ или свои слова благодарности. Затем, генератором случайных чисел определят 10 участников, которые получат ценные призы от Фонда Андрея Первозванного и партнеров. Дополнительную информацию и условиях о конкурсе можно узнать на сайте организаторов.

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