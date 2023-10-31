Татарстанцы могут проголосовать за KazanForum на сайте достижений страны

Теперь можно отдать свой голос на сайте достижения.рф не только за инфраструктурные проекты и культурные достижения, но и за значимые события, происходившие в регионе. Хороший пример: любой татарстанец может проголосовать за международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum». Напомним, что данный форум проходит в Казани ежегодно с 2009 года. По решению президента РФ Владимира Путина с 2023 года событие получило федеральный статус. Ключевой задачей этого мероприятия является развитие экономических, торговых, социально-культурных отношений России и исламских государств.

Участниками форума текущего года стали более 16 тысяч человек из 80 стран мира. География представленных государств была самой широкой – страны СНГ, Ближнего Востока, Африки, Южной и Юго-Восточной Азии. В следующем году KazanForum состоится 14-19 мая.

Всего на сегодня на сайте достижения.рф от Татарстана представлено 16 объектов.

Это голосование запущено к открытию Международной выставки-форума «Россия». Ранее мы писали о том, что уже 4 ноября она должна открыться на московском ВДНХ. В рамках этого мероприятия каждый регион представит свой стенд. Также участники форума отметят День регионов.