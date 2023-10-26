Татарстанцы могут проголосовать за самые значимые достижения республики

Выбрать их могут сами жители субъектов РФ на сайте достижения.рф. Голосование закончится в последний день выставки.

Татарстан предлагает для выбора 15 объектов из разных сфер, включая культуру, спорт, сельское хозяйство, промышленность, транспортную инфраструктуру и туризм. Среди них - Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова, который занимается разработкой и производством гражданской и военной авиации, цифровой город Иннополис, объекты историко-культурного наследия Татарстана - Болгар и Свияжск, ОЭЗ «Алабуга» - первая и одна из самых успешных особых экономических зон в России, а также достижения в транспортной инфраструктуре и сельском хозяйстве.

Также на сайте представлены парк «Урам» - самый большой экстрим-парк в России, фестивали «Наше время - Безнең заман» и «Созвездие-Йолдызлык», посвященные поддержке талантов, уникальная полилингвальная школа «Адымнар» и другие проекты.