Татарстанцы могут узнать о качестве работы конкретного кадастрового инженера

Ведомство опубликовало рейтинг кадастровых инженеров за январь-сентябрь этого года. В нем содержатся самые важные показатели их работы. В том числе, данные о количестве положительных решений, отказов и приостановлений. В документе также указано, в какой СРО кадастровых инженеров состоит специалист, его номер в государственном реестре кадастровых инженеров, что тоже имеет важное значение.

«Росреестр Татарстана уделяет особое внимание сокращению количества приостановлений и отказов при постановке объектов недвижимости на кадастровый учет и регистрации прав», – отметил заместитель руководителя Росреестра РТ Нияз Галиакбаров. Он добавил, что жители республики, используя данные рейтинга, смогут снизить риски при оформлении недвижимости.

Напомним, что рейтинг кадастровых инженеров на сайте Росреестра РТ обновляется ежеквартально. Текущий рейтинг доступен по ссылке.