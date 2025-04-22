Татарстанцы могут войти в сборную РФ на чемпионате мира по плаванию

В столице РТ завершился чемпионат России по плаванию. Это соревнование стало официальным отбором на чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдет в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. В состав сборной России войдут 30 спортсменов.

На чемпионате России отличились два лидера сборной Татарстана - Андрей Минаков и Софья Дьякова. Дьякова выиграла дистанции 400 и 800 метров вольным стилем, установив юниорский рекорд России и выполнив норматив для участия в чемпионате мира. Минаков стал чемпионом на 100 метрах баттерфляем с новым рекордом, а также занял второе место на 100 метрах вольным стилем.

Бронзовые медали завоевали Ралина Гилязова на 50 метрах брассом и Анастасия Колпакова на 200 метрах баттерфляем. Хотя они не выполнили нормативы для чемпионата мира, результаты позволяют им претендовать на участие во Всемирной летней Универсиаде в Германии.

Также стоит отметить Алексея Мерзлякова, который, несмотря на возраст (для пловца 29 лет - немало), показал хорошие результаты и попал в шестерку лучших на дистанции 50 метров вольным стилем.

В командном зачете победительницей соревнования стала сборная Санкт-Петербурга. Команда завоевала 37 медалей, 15 из которых - золотые. Среди чемпионов: Егор Корнев на 100 метрах вольным стилем, Евгения Чикунова на 200 метрах брассом, Светлана Чимрова на 100 метрах баттерфляем и Кирилл Пригода на 50 метрах брассом.

Также отличились Александра Кузнецова на 50 метрах вольным стилем и обе эстафетные команды на дистанции 4х100 метров. Мужская команда не только завоевала золото, но и установила новый рекорд России