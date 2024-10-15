Татарстанцы могут жаловаться на качество отопления через горячие линии Жилинспекции

В Татарстане открываются горячие линии для жителей, столкнувшихся с проблемами отопления. Жилинспекция республики призывает граждан сообщать о недостатках в подаче тепла, чтобы оперативно реагировать на возникшие ситуации.

Обратившись по указанным номерам, жители могут получить помощь и проконсультироваться по вопросам, связанным с отоплением. Также для оперативной связи доступен телеграм-канал Жилинспекции Татарстана.