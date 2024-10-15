Татарстанцы могут жаловаться на качество отопления через горячие линии Жилинспекции

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Республика
15 октября 2024  17:30

В Татарстане открываются горячие линии для жителей, столкнувшихся с проблемами отопления. Жилинспекция республики призывает граждан сообщать о недостатках в подаче тепла, чтобы оперативно реагировать на возникшие ситуации.

Обратившись по указанным номерам, жители могут получить помощь и проконсультироваться по вопросам, связанным с отоплением. Также для оперативной связи доступен телеграм-канал Жилинспекции Татарстана.

  • для жителей г. Казани: 555-69-01

  • для жителей Альметьевского, Муслюмовского, Сармановского и Черемшанского районов: 8 (8553) 45-77 7-45
  • для жителей Бугульминского, Азнакаевского, Бавлинского, Лениногорского и Ютазинского районов: 8 (85594) 4-43-96
  • для жителей Елабужского, Агрызского, Мамадышского и Менделеевского районов: 8 (8552) 71-38-44
  • для жителей для жителей г. Набережные Челны, Тукаевского, Мензелинского и Актанышского районов: 8 (8552) 71-38-42
  • для жителей Нижнекамского, Заинского и Новошешминского районов: 8 (8555) 42-37-33
  • для жителей Чистопольского, Алексеевского, Алькеевского, Аксубаевского, Нурлатского и Спасского районов: 8 (8434) 25 36 51
  • для жителей Апастовского, Арского, Атнинского, Балтасинского, Буинского, Верхнеуслонского, Высокогорского, Дрожжановского, Зеленодольского, Кайбицкого, Камско-Устьинского, Кукморского, Лаишевского, Пестречинского, Рыбно-Слободского, Сабинского, Тетюшского и Тюлячинского районов: 8(843) 555 – 69 -01.
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Татарстанцы могут жаловаться на качество отопления через горячие линии Жилинспекции
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