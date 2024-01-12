Татарстанцы могут заявить о своих инициативах на всю Россию

Эксперты отберут лучшие 1000 и 100 идей, которые будут представлены руководству страны в марте. Идеи и предложения принимаются по следующим категориям: «Качество жизни населения», «Развитие экономики и предпринимательства», «Пространство для жизни», «Эффективный труд и образование», «Технологическое развитие», «Экономика данных и цифровые решения» и «Эффективное государство».

Любой житель России может подать заявку, зарегистрировавшись на платформе и выбрав нужную категорию, сообщили в Минэкономики РТ. Первый форум «Сильные идеи для нового времени» состоялся в 2020 году. В соответствии с Указом Президента России форум стал ежегодным. За три года он объединил более 400 тысяч жителей.

Ежегодно около 1000 идей получают различные инструменты поддержки от Агентства, партнеров форума, региональных властей. В частности, проект из Татарстана под названием «Звездная страна» вошел в топ-100 лучших идей. Благодаря проекту детям Татарстана были проведены уникальные операции. Детская республиканская клиническая больница стала партнером проекта «Звездная страна».