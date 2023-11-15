Татарстанцы не спешат проводить собрания жильцов в онлайн-формате

На совместном заседании Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию и экспертного совета при том же комитете первым пунктом повестки стала презентация системы ГИС «Локоло». Этот инструмент коммуникации между жителями МКД, управляющими компаниями и госорганами представил начальник отдела цифровой трансформации в сфере культуры, образования и молодежной политики ГКУ «Центр цифровой трансформации РТ» Булат Габдрахманов.

Начал спикер с того, что «Локоло» - это совместное детище Минцифры РТ и Минстроя РТ при непосредственном участии ассоциации «Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ» и ее руководителя Дмитрия Романова. То есть Габдрахманов с самого начала дал понять, что речь идет не о какой-то шарашкиной конторе, а о важном государственном проекте. По факту это элемент цифровизации всей отрасли ЖКХ.

Проект сложно назвать новым, так как его реализуют с 2021 года. Но пока, как признался сам чиновник, ему есть куда расти.

Впрочем, «Локоло» на нынешней стадии своего развития имеет весьма насыщенный функционал. По сути, это обычное мобильное приложение, которое легко может скачать любой обладатель смартфона. Но с его помощью жильцы могут создать настоящее комьюнити своего дома и тут же решать ряд общих задач. Главной функцией и преимуществом приложения Габдрахманов назвал возможность проведения общедомовых собраний по любому поводу в формате онлайн. Причем по всем правилам, с составлением протокола. Для этого до конца нынешнего года в «Локоло» благодаря интеграции с базой Росреестра можно будет подтвердить, кто является собственником помещения. Правда, в этом вопросе наблюдаются определенные сложности. На них в процессе обсуждения данного проекта обратили внимание депутаты. Но об этом чуть позже. Глава Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин отметил, что проблема привлечения жителей на собрания стоит более чем остро. Активность у них, мягко говоря, низкая. Поэтому Тыгин призвал поддерживать любые подобные инициативы.

Среди других достоинств «Локоло» можно отметить возможность передавать показания счетчиков, а также оплачивать «коммуналку». Но все-таки одна из основных функций приложения - взаимодействие между жильцами многоквартирных домов. Так, они могут выдвинуть свою инициативу по облагораживанию двора и здесь же отслеживать ее статус и решение, вызвать любого мастера на дом, получить ответ от УК и многое другое. Это еще и своеобразная рекламная площадка. Самозанятые (например, парикмахеры или слесари) смогут привлечь клиентов, находящихся в пешей доступности. А для госорганов и УК это новый канал оповещения населения.

Скоро действие «Локоло» хотят распространить и на СНТ. Потенциально приложение может заинтересовать более 1400 садоводств. А Тыгин предложил подключать к системе и собственников частных домов, которые, по его словам, оказались немного в стороне от госпомощи. Ведь их взаимоотношения с поставщиками ресурсов регулируются не жилищным, а гражданским кодексом.

Когда настало время вопросов, депутаты неожиданно буквально обрушили вал критики на это приложение. Так, татарстанские законодатели отметили, что поскольку никаких «Локоло» и подобных «трололо» в Жилищном кодексе РФ (а именно он определяет регламент проведения общедомовых собраний) нет, то любой житель дома сможет легко опротестовать любое решение, принятое с помощью приложения, в суде. На это Габдрахманов ответил, что «Локоло» интегрировано с ГИС ЖКХ и обязательно отправляет протокол общего собрания жильцов в эту систему. Да и в ЖК РФ прописано, что регионы могут создавать свои цифровые системы, связанные с ЖКХ.

С другой стороны, генеральный директор МУП «Водоканал» и по совместительству депутат Госсовета РТ Андрей Егоров не нашел разницы между этим приложением и популярным мессенджером (где жильцы практически в обязательном порядке создают домовые чаты). Но депутату популярно объяснили, что с помощью обычного мессенджера ни оплачивать квитанции, ни проводить собрания нельзя.

При всех своих плюсах «Локоло» пока не особо пользуется популярностью. Как сообщил сам Габдрахманов, на сегодня у приложения чуть более 20 тысяч скачиваний. Его используют 314 УК и 4343 МКД. Всего через приложение проходят платежи на сумму около миллиона рублей. То есть капля в море. При этом перспективы развития у «Локоло» все-таки есть, подчеркнул Тыгин. Если учтут замечания депутатов, конечно.