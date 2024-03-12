Татарстанцы оформили больше 36 тысяч льготных ипотек

Большая часть из них – 30 тысяч – приходится на договоры долевого участия в строительстве. Затем договоры купли-продажи – 4,2 тысячи – и соглашения об уступке права требования – 1,7 тысяч. Данные за 4 года приводит Росреестр Татарстана.

Программа ипотечного кредитования с господдержкой на территории республики начала работать в мае 2020 года.

На рынке недвижимости ипотека с господдержкой на новостройки является одной из самых популярных госпрограмм. В этом году ее зарегистрировали 1,8 тысяч раз. В прошлом году это количество было ниже на 38%.

Больше 80% татарстанцев сейчас предпочитают купить квартиру с пониженной ипотечной ставкой в новостройке.

Программа «Льготная ипотека» действует до 1 июля текущего года. Благодаря ней можно получить кредит со ставкой до 8% годовых. Максимальный размер для всех регионов – 6 млн рублей. Первоначальный взнос – 30%.

«Программа господдержки в совокупности с семейной и IT-ипотекой являются существенным драйвером высокого спроса на рынке недвижимости. В последнее время были изменения для категорий граждан, использующих субсидированую ставку, но важно, что сохраняются льготные условия для семей с детьми», – прокомментировал вице-президент Гильдии риелторов РТ Руслан Садреев.