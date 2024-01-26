Татарстанцы по продолжительности жизни первые в ПФО

В республике в прошлом году общая смертность снизилась на 4,5% в сравнении с 2022 годом. Об этом в среду на итоговой коллегии Минздрава РТ в МВЦ «Казань Экспо» сообщил министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин.

Марсель Мансурович отметил, что аналогичный уровень смертности был в 90-е годы. В структуре смертности, уточнил он, в лидерах остаются болезни системы кровообращения - 47%. Второе место занимает смертность от новообразований - 16,5%. На третьем месте - смертность от внешних причин, она составляет 8%. По сравнению с 2019 годом удалось снизить смертность населения от болезней сердца и сосудов, а также от рака на 7%. На 35,9% сократилось количество летальных исходов из-за инфекций. Министр здравоохранения РТ сообщил, что планируется снизить общую смертность до 10,3 случая на 1 тыс. населения.

В 2023 году уровень младенческой смертности в РТ составил 3,1 случая на тысячу детей, родившихся живыми, что ниже показателя прошлого года на 6,1%. В 2022 году это были 3,3 промилле (3,3 случая на тысячу родившихся детей). По итогам года среди субъектов РФ республика заняла 13-е место, в ПФО - третье. В 13 районах РТ младенческая смертность нулевая. А вот чаще всего младенцы умирали в Альметьевском районе - в прошлом году это было девять новорожденных. Высокие показатели детской смертности в РТ также наблюдаются в Тукаевском районе и Лениногорске. Смертность среди детей более старшего возраста на протяжении нескольких лет держится на одном уровне.

Марсель Миннуллин подчеркнул, что в данный момент на врачах узких специальностей, которые работают в ДРКБ, нагрузка лежит колоссальная. Ежедневно в приемное отделение клиники обращаются до 400 пациентов, и 60% из них - это жители столицы РТ. Тут министр обратился к Раису Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой открыть в Казани новую современную многопрофильную детскую больницу.

Еще министр подчеркнул, что татарстанские медики помогают бойцам, находящимся в зоне СВО, а также членам их семей.

- Весь 2023 год мы находились в режиме повышенной готовности, - отметил Миннуллин. - На базе РКБ развернуты отделения - 300 коек для долечивания военнослужащих.

Еще медицинскую помощь участникам СВО и их семьям оказывают в госпиталях для ветеранов войн в Казани и Набережных Челнах. Министр подчеркнул, что ветераны СВО и члены их семей в плане оказания медпомощи в приоритете.

Рустам Минниханов отметил, что за прошлый год на здравоохранение по республике были выделены значительные ресурсы - порядка 119 млрд рублей, в том числе средства из федерального бюджета и ОМС. Порядка 14 млрд вложено в строительство и капитальный ремонт медучреждений.