Татарстанцы получат детские пособия за декабрь раньше срока

Жители Татарстана получат детские пособия за декабрь раньше установленного срока из-за приближающихся длинных праздников.

Согласно информации от пресс-службы отделения Социального фонда России по Республике Татарстан, до 28 декабря татарстанцы смогут получить единое пособие на детей, не достигших 17-летнего возраста. В этот же срок выплаты поступят и беременным женщинам, а также родителям, как работающим, так и неработающим, которые ухаживают за детьми до 1,5 лет. Помимо этого, будут произведены выплаты на первого ребенка до трех лет, пособие на ребенка военнослужащего по призыву или мобилизованного, а также ежемесячная выплата из средств материнского капитала.

Татары, получающие пособия через почту, могут рассчитывать на получение выплат в соответствии с графиком работы почтовых отделений.

Стоит отметить, что следующая выплата за январь 2025 года для родителей будет произведена в феврале следующего года.

Для получения дополнительной информации можно обратиться по номеру +7(800)100-00-01.