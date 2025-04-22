Татарстанцы получили 14,5 млрд рублей налоговых вычетов в 2024 году

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Республика
22 апреля 2025  11:04

Жители Татарстана в 2024 году вернули 14,5 млрд рублей через налоговые вычеты – на 800 млн рублей больше, чем в 2023 году. Об этом сообщил руководитель Управления ФНС по республике Марат Сафиуллин на брифинге в Кабинете Министров.

«Динамика очень хорошая», – отметил глава налоговой службы. Он подчеркнул, что подать документы на социальный и имущественный вычет можно в любое время в течение календарного года без временных ограничений.

Напомним, в 2023 году сумма возвращенных налоговых вычетов составила 13,7 млрд рублей.

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