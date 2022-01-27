 Татарстанцы поучаствуют во всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2022»
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Татарстанцы поучаствуют во всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2022»

 Всего по республике ожидается участие около 200 тысяч человек.

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27 января 2022  19:45
Автор:
Эдуард Салихов

Жителей Татарстана приглашают к участию во всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2022». Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта республики.

Гонка пройдет в городах и районах Татарстана 12 февраля. Всего по республике ожидается участие около 200 тысяч человек. Для участия требуется справка от врача о допуске к соревнованию. 

Для участия в гонке нужно зарегистрироваться и получить стартовый комплект до 11 февраля по адресу: улица Ташаяк, 2а. второй этаж.  Для участия требуется справка от врача о допуске к забегу.

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