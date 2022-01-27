Татарстанцы поучаствуют во всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2022»

Жителей Татарстана приглашают к участию во всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2022». Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта республики.

Гонка пройдет в городах и районах Татарстана 12 февраля. Всего по республике ожидается участие около 200 тысяч человек. Для участия требуется справка от врача о допуске к соревнованию.

Для участия в гонке нужно зарегистрироваться и получить стартовый комплект до 11 февраля по адресу: улица Ташаяк, 2а. второй этаж. Для участия требуется справка от врача о допуске к забегу.