Татарстанцы привезли в столицу РТ символ Года семьи

Фото: tatat-inform.ru

Помимо родителей в зоне прилета эту обычную на первый взгляд семью из Балтасинского района Татарстана встречала целая делегация. Разные творческие молодежные коллективы спели им песню и станцевали прямо в зале аэропорта. Большая группа волонтеров «Доброго Татарстана» долго аплодировала им. Также их лично приехала встречать начальник Управления ЗАГС Кабинета министров РТ Гульшат Нигматуллина. Почему такое внимание к этой семье?

Дело в том, что у Самата и Сюмбель Зиятдиновых была необычная свадьба. Поженились они относительно недавно, 2 декабря. Причем в Москве, на международной выставке-форуме «Россия», которая проходила на ВДНХ, в павильоне Республики Татарстан. Церемония у них была показательной и проходила именно в тот день, когда на этом форуме свои достижения презентовала наша республика. Свадьба получилась не какая-нибудь бутафорская, а самая настоящая, с гостями, подарками и яркими конкурсами. Можно 100 раз рассказать про своеобразие той или иной культуры. А лучше один раз показать его. Татарстан пошел по второму пути. И не прогадал. Много москвичей приняли в тот день участие в свадебной церемонии.

Также почетным гостем на свадьбе Самата и Сюмбель стал Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он пожелал новоиспеченной семье долгих-долгих лет совместной жизни и много-много детей. «Демография - главный вопрос!» - улыбнулся глава республики. Пришел он, конечно, не с пустыми руками - молодожены получили от него сертификат на путешествие на Алтай.

А вечером 23 января, то есть накануне триумфального возвращения семьи Зиятдиновых в Казань, на том же форуме «Россия» в Москве прошла торжественная церемония запуска Года семьи в России. Участие в церемонии приняли молодые пары из разных регионов. Они зажгли символические семейные очаги, которые представляют собой специальную колбу, внешне напоминающую чашу. По замыслу организаторов, эти чаши каждая пара должна была доставить в свой родной регион. Одна из чаш улетела в Татарстан. Самат весь день буквально не выпускал ее из рук. Даже в самолете в течение всего полета.

После церемонии их торжественной встречи молодожены прямиком из аэропорта увезли чашу в центральный ЗАГС. Нигматуллина сообщила, что она будет постоянно находиться здесь, в центре семьи «Казан». Все вступающие в брак тут теперь имеют возможность продолжать эту традицию - то есть зажигать свои «семейные очаги».

Сюмбель и Самат познакомились в 10-м классе, когда учились в Карадуванской гимназии в Балтасинском районе РТ. Они из разных деревень, но разве это препятствие для судьбы?

В настоящий момент Самат учится в КНИТУ-КАИ по направлению «Проектирование авиационных и ракетных двигателей». А его молодая супруга является магистрантом в КНИТУ-КХТИ и параллельно работает на кафедре.

Отличительной чертой этой пары можно назвать феноменальную улыбчивость. Улыбка не сходила с их уст и за все время общения с журналистами. Хотя они наверняка очень устали и от перелета, и от всех волнений.

Зиатдиновы в один голос говорят, что с удовольствием еще не раз погрузились бы в атмосферу всероссийского праздника. Они очень любят всякие активности.

На вопрос журналистов «Чем планируете заниматься дальше?» молодожены ответили с долей юмора - мол, хотим продолжать дело родителей. Учитывая, что они оба из многодетных семей, их ответ вполне понятен. И символичен.