Татарстанцы решают, какие территории благоустроить в 2026 году

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Республика
22 апреля 2025  16:17

21 апреля в Татарстане стартовало голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». До 12 июня жители республики смогут выбрать, какие общественные пространства и дворы нужно обновить в первую очередь.

На выбор представлены 283 общественные территории – парки, набережные, скверы – и 812 дворов. Из дворовых территорий отберут 200, которые войдут в программу «Наш двор» на 2026 год. В них появятся новые дороги, тротуары, детские и спортивные площадки, освещение и мусорные площадки.

Проголосовать можно на сайте gorodsreda.tatar.ru или в приложении «Услуги РТ» в разделе «Опросы жителей». Участвовать могут все жители Татарстана старше 14 лет. Голосование займет всего 5–7 минут.

В 2025 году завершатся работы по объектам, выбранным в прошлом году: в Набережных Челнах благоустроят парк «Прибрежный», в Альметьевске – городское водохранилище, а в Казани – двор на ул. Дементьева.

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