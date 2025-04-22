Татарстанцы решают, какие территории благоустроить в 2026 году

21 апреля в Татарстане стартовало голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». До 12 июня жители республики смогут выбрать, какие общественные пространства и дворы нужно обновить в первую очередь.

На выбор представлены 283 общественные территории – парки, набережные, скверы – и 812 дворов. Из дворовых территорий отберут 200, которые войдут в программу «Наш двор» на 2026 год. В них появятся новые дороги, тротуары, детские и спортивные площадки, освещение и мусорные площадки.

Проголосовать можно на сайте gorodsreda.tatar.ru или в приложении «Услуги РТ» в разделе «Опросы жителей». Участвовать могут все жители Татарстана старше 14 лет. Голосование займет всего 5–7 минут.

В 2025 году завершатся работы по объектам, выбранным в прошлом году: в Набережных Челнах благоустроят парк «Прибрежный», в Альметьевске – городское водохранилище, а в Казани – двор на ул. Дементьева.