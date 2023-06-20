Татарстанцы с ментальными нарушениями смогут получить помощь в трудоустройстве

Жители Татарстана с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями смогут получить помощь в трудоустройстве. В республике стартует соответствующий пилотный проект, который планируется реализовать с 2023 по 2026 годы, исходя из постановления премьер-министра РТ Алескея Песошина.

«Помощь в трудоустройстве будет оказана в следущем порядке: сначала разработают индивидуальный план орагнизации занятости инвалидов с РАС и ДМН, в дальнейшем их зарегистрируют на портале «Работа в России», после чего подберут подходящие для них виды деятельности и проведут экскурсии в орагнизации», – отмечено в постановлении.

Условиями, необходимые татарстанцам с менатльными нарушениями для трудоустройства, служат достижени ими трудоспособного возраста и отсутствие медицинских противопоказаний. Контроль за реализацией проекта возложен на Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ.