 Татарстанцы с ментальными нарушениями смогут получить помощь в трудоустройстве
news_header_top_970_100

Татарстанцы с ментальными нарушениями смогут получить помощь в трудоустройстве

В РТ запустят соответствующий проект.

Республика
20 июня 2023  19:25
Автор:
Валерий Саидов

Жители Татарстана с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями смогут получить помощь в трудоустройстве. В республике стартует соответствующий пилотный проект, который планируется реализовать с 2023 по 2026 годы, исходя из постановления премьер-министра РТ Алескея Песошина.

«Помощь в трудоустройстве будет оказана в следущем порядке: сначала разработают индивидуальный план орагнизации занятости инвалидов с РАС и ДМН, в дальнейшем их зарегистрируют на портале «Работа в России», после чего подберут подходящие для них виды деятельности и проведут экскурсии в орагнизации», – отмечено в постановлении.

Условиями, необходимые татарстанцам с менатльными нарушениями для трудоустройства, служат достижени ими трудоспособного возраста и отсутствие медицинских противопоказаний. Контроль за реализацией проекта возложен на Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Татарстанцы с ментальными нарушениями смогут получить помощь в трудоустройстве
Радио «Күңел» запустило мобильное приложение в App Store
В Челнах вынесли приговор кассиру и менеджеру банка за кражу более 40 млн рублей
Во Всероссийском форуме мусульманской молодежи в РТ примут участие 130 россиян
В Казани белорусский магазин Swed House заменит IKEA
«Мы у себя в России мало что знаем о Поднебесной»: Казань впервые примет «китайский Сабантуй»
«Мы у себя в России мало что знаем о Поднебесной»: Казань впервые примет «китайский Сабантуй»
Между Казанью и Шанхаем планируют запустить прямой рейс
Авито Авто обсудит тренды авторынка России и Татарстана на конференции «Высшая передача» в Казани