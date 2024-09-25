Татарстанцы смогут пройти стажировку в госорганах

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Республика
25 сентября 2024  14:12
Автор:
Эндже Гарафиева

Менее чем за месяц с момента старта заявочной кампании Республиканский конкурс «Вверх!», призванный привлечь талантливую молодежь на государственную гражданскую службу, собрал более 300 заявок со всей республики.

В этом году участников ждет насыщенная программа, включающая тренинги по развитию управленческих навыков и конкурсные испытания. Победители получат возможность пройти стажировку в министерствах и ведомствах Татарстана, а также реальные шансы на трудоустройство.

Подать заявку на участие в конкурсе «Вверх!» может любой гражданин России в возрасте от 18 до 35 лет, проживающий на территории Татарстана.

Прием заявок продлится до 26 сентября 2024 года. Подробная информация об условиях участия размещена на официальном сайте конкурса.

Организаторами конкурса выступают Региональная общественная организация «Академия творческой молодежи Республики Татарстан» при поддержке Министерства по делам молодежи Республики Татарстан в рамках национального проекта «Образование».

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