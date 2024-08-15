Татарстанцы смогут увидеть северное сияние

Жители Татарстана могут увидеть северное сияние уже в конце этой недели. Такой прогноз дал заведующий кафедрой физики КНИТУ-КХТИ Кирилл Холин, сообщает пресс-служба вуза.

По словам ученого, возможность наблюдать это редкое для наших широт явление связана с мощной вспышкой на Солнце, произошедшей 14 августа. Она может вызвать сильную магнитную бурю, которая и станет причиной появления северного сияния.

Наиболее благоприятные условия для наблюдений, по мнению эксперта, сложатся в окрестностях сел Базарные Матаки и Лениногорск, а также на северо-востоке от Азнакаева и Набережных Челнов. Однако, для появления северного сияния необходима комбинация трех факторов: сильная магнитная буря, ясное ночное небо и отсутствие городской засветки.

Стоит отметить, что прогнозы магнитной активности на 16-17 августа разнятся. Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ИКИ РАН оценивает вероятность сильных магнитных бурь в 5%, а ученые Института прикладной геофизики имени Федорова прогнозируют спокойную геомагнитную обстановку.