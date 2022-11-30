 Татарстанцы стали реже покупать живые новогодние елки
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Татарстанцы стали реже покупать живые новогодние елки

Спрос на живые елки уменьшается с каждым годом.

Республика
30 ноября 2022  17:40
Автор:
Роза Габитова

Жители Татарстана стали реже покупать живые новогодние елки. Об этом на пресс-конференции рассказал министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

Глава ведомства отметил, что спрос на живые деревья уменьшается. С каждым годом лесхоз и частный бизнес продает меньшее количество елок. Такая же ситуация наблюдается и у регионов, реализующих продукцию на территории республики. 

По словам Кузюрова, мнение у общества о покупке живых елок разная. 

«Моя позиция: любое дерево рубить — это плохо», — добавил он.

При этом в Татарстане выращивают специальные сорта для реализации. Их можно купить на соответствующих площадках.

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