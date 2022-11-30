Татарстанцы стали реже покупать живые новогодние елки

Жители Татарстана стали реже покупать живые новогодние елки. Об этом на пресс-конференции рассказал министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

Глава ведомства отметил, что спрос на живые деревья уменьшается. С каждым годом лесхоз и частный бизнес продает меньшее количество елок. Такая же ситуация наблюдается и у регионов, реализующих продукцию на территории республики.

По словам Кузюрова, мнение у общества о покупке живых елок разная.

«Моя позиция: любое дерево рубить — это плохо», — добавил он.

При этом в Татарстане выращивают специальные сорта для реализации. Их можно купить на соответствующих площадках.