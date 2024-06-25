Татарстанцы столкнулись с проблемами входа на сайт «Нашего двора»

Пользователи интернета отмечают, что сайт платформы «Наш Двор» не работает. В пресс-службе республиканской программы благоустройства сообщили, что проблемы временные и произошли по техническим причинам.

Татарстанцы, переходящие по ссылке, сталкиваются с предупреждением системы: «Злоумышленники могут пытаться похитить ваши данные с сайта dvor.tatar (например, пароли, сообщения или номера банковских карт)».

Татарстанцев предупредили, что есть альтернативные способы связи. Такие как:

Горячая линия (круглосуточно): 8 (800) 275-2020

8 (800) 275-2020 WhatsApp: 8 (939) 302 2020

8 (939) 302 2020 Чат-бот в Telegram: t.me/nash_dvor_bot

«Мы делаем всё возможное, чтобы вернуть его к работе как можно скорее», – написано в обращении к жителям республики.