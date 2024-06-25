Татарстанцы столкнулись с проблемами входа на сайт «Нашего двора»

news_top_970_100
Республика
25 июня 2024  16:08
Автор:
Эндже Гарафиева

Пользователи интернета отмечают, что сайт платформы «Наш Двор» не работает. В пресс-службе республиканской программы благоустройства сообщили, что проблемы временные и произошли по техническим причинам. 

Татарстанцы, переходящие по ссылке, сталкиваются с предупреждением системы: «Злоумышленники могут пытаться похитить ваши данные с сайта dvor.tatar (например, пароли, сообщения или номера банковских карт)».

Татарстанцев предупредили, что есть альтернативные способы связи. Такие как:

  • Горячая линия (круглосуточно): 8 (800) 275-2020
  • WhatsApp: 8 (939) 302 2020
  • Чат-бот в Telegram:  t.me/nash_dvor_bot 

«Мы делаем всё возможное, чтобы вернуть его к работе как можно скорее», – написано в обращении к жителям республики. 

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Гости Казани во время игр БРИКС обратились за медпомощью почти 800 раз
Высокооплачиваемая работа!
Женщину осудят за дебош в поезде, следовавшем из Казани в Канаш
Татарстанцы столкнулись с проблемами входа на сайт «Нашего двора»
Казанским студентам планируют повысить стипендию
Казанские городские службы готовят ливневую канализацию к испытанию непогодой
В Казани неопытный водитель питбайка спровоцировал ДТП
«Чистый выхлоп» в РТ: более 450 автомобилей прошли экологический контроль