Татарстанцы второй год подряд победили в акции «Вода России»

В этом году татарстанцы снова стали победителями во Всероссийской акции по уборке берегов «Вода России». Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии республики.

«По итогам года в мероприятиях по очистке прибрежных территорий в Татарстане приняли участие более 455 тыс. человек, это почти в два раза больше, чем было в прошлом году. Очищено около 14 тыс. километров береговых линий и собрано 34 тыс. куб. метров мусора», - рассказали в ведомстве.

Всего в акции приняли участие более миллиона жителей России. Вместе они очистили 31 тыс. километров береговой полосы водных объектов, а объем собранного мусора достигнул отметки в 148 куб. метров.

Татарстан участвует в акции «Вода России» с 2019 года. В 2020 году жители республики заняли третье место, а в 2021 – первое.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани регулярно проводят акции по сбору вторсырья по проспекту Победы, 141, рядом с ТЦ «Мега». Казанцы могут принести пластик, степло, сухую органику и многое другое.