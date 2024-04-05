Татарстанцы за год потребляют в среднем 7 литров спирта

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Республика
5 апреля 2024  13:42
Автор:
Эндже Гарафиева

В рейтинге регионов ПФО республика оказалась на последнем месте по потреблению алкоголя на душу населения, согласно отчету Минздрава РФ. Данные приводятся за 2023 год.

Так, каждый житель Татарстана употребляет чистый спирт в два раза меньше, чем в Кировской области, которая возглавила топ регионов. За этим субъектом расположился Марий Эл и Пензенская область. 

Однако вместе с этим, Татарстан занял первое место по объемам розничных продаж алкоголя, за исключением пива, пивных напитков, сидра пуаре и медовухи в прошлом году. Было реализовано 6 млн дал алкоголя.

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