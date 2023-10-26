Татарстанцы, заключившие контракт на военную службу после 31 августа, получат по 305 тысяч рублей

Получить выплату смогут те, кто был призван по мобилизации или заключил контракт на прохождение военной службы по призыву в военных комиссариатах либо в воинских частях, дислоцированных в Республике Татарстан с 1 сентября 2023 года. Указ о выплате был подписан Раисом Республики Татарстан и вступает в силу 26 октября, действуя до 31 декабря включительно.