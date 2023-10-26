Татарстанцы, заключившие контракт на военную службу после 31 августа, получат по 305 тысяч рублей

Министерство юстиции РТ объявило о новой мере социальной поддержки для участников СВО в Татарстане. Теперь им будет предоставлена единовременная денежная выплата в размере 305 тысяч рублей.

Республика
26 октября 2023  13:17
Автор:
Владислав Косолапкин

Получить выплату смогут те, кто был призван по мобилизации или заключил контракт на прохождение военной службы по призыву в военных комиссариатах либо в воинских частях, дислоцированных в Республике Татарстан с 1 сентября 2023 года. Указ о выплате был подписан Раисом Республики Татарстан и вступает в силу 26 октября, действуя до 31 декабря включительно.

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