Получить выплату смогут те, кто был призван по мобилизации или заключил контракт на прохождение военной службы по призыву в военных комиссариатах либо в воинских частях, дислоцированных в Республике Татарстан с 1 сентября 2023 года. Указ о выплате был подписан Раисом Республики Татарстан и вступает в силу 26 октября, действуя до 31 декабря включительно.
Татарстанцы, заключившие контракт на военную службу после 31 августа, получат по 305 тысяч рублей
Министерство юстиции РТ объявило о новой мере социальной поддержки для участников СВО в Татарстане. Теперь им будет предоставлена единовременная денежная выплата в размере 305 тысяч рублей.