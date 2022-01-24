 Татарстане продолжается подача заявок на Всероссийский конкурс «Флагманы образования. Муниципалитет»
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Татарстане продолжается подача заявок на Всероссийский конкурс «Флагманы образования. Муниципалитет»

Командам из молодых управленцев предстоит пройти 5 этапов конкурса.

Республика
24 января 2022  14:45
Автор:
Николай Лукоянов

В Татарстане продолжается набор заявок на Всероссийский конкурс «Флагманы образования. Муниципалитет», целью которого обозначается поиск молодых и перспективных управленцев.

Команда должна состоять из 5 специалистов одного муниципалитета, в числе которых должны быть: руководитель или заместитель руководителя, специалист муниципального органа управления образованием, руководитель структурного подразделения (например, методической службы), 2 руководителя (заместителя руководителя) образовательной организации, расположенной на территории района.

Командам предстоит пройти 5 этапов конкурса, первым этапом из которых станет дистанционное тестирование. В сентябре 2022 года состоится очный финал, по результатам которого лучшие участники будут включены в кадровый резерв управленцев.

Прием заявок открыт до 28 февраля 2022 года.

 

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