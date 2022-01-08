 В Татарстане в 2022 году на программу «Наш двор» направят 8 млрд рублей
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В Татарстане в 2022 году на программу «Наш двор» направят 8 млрд рублей

На 2022 год в предварительном перечне по благоустройству объектов обозначены 1 039 придомовых территорий. 

Республика
8 января 2022  17:00
Автор:
Карина Кострулева

В Татарстане назвали лимит республиканской программы «Наш двор» на 2022 год. Так, в этом году на проект направлено 8 млрд рублей, сообщает пресс-служба Президента РТ.

В этом году в перечне по благоустройству объектов обозначены 1 039 придомовых территорий по всей республике, отметил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

За два года реализации программы «Наш двор» в республике благоустроили более двух тысяч дворов. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что исполком столицы Татарстана рассмотрит вопрос внесения в программу «Наш двор» ремонт крыши парковок. Сейчас ремонт парковок в программу не входит.

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