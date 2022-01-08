В Татарстане в 2022 году на программу «Наш двор» направят 8 млрд рублей

В Татарстане назвали лимит республиканской программы «Наш двор» на 2022 год. Так, в этом году на проект направлено 8 млрд рублей, сообщает пресс-служба Президента РТ.

В этом году в перечне по благоустройству объектов обозначены 1 039 придомовых территорий по всей республике, отметил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

За два года реализации программы «Наш двор» в республике благоустроили более двух тысяч дворов.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что исполком столицы Татарстана рассмотрит вопрос внесения в программу «Наш двор» ремонт крыши парковок. Сейчас ремонт парковок в программу не входит.