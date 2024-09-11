Татарстанец Ильгиз Зигангиров перевел Telegram на татарский язык

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Город
11 сентября 2024  12:53
Автор:
Эндже Гарафиева

Популярный мессенджер Telegram был переведен на татарский язык. Масштабную работу практически в одиночку выполнил волонтер Ильгиз Зигангиров, пишет «Татар-информ».

Ильгиз уже имеет опыт перевода на татарский язык программного обеспечения, настольных игр, спортивных статей, а в 2023 году решил взяться за интерфейс мессенджера. По его словам, на этот шаг его вдохновила популярность Telegram, которым пользуется более 900 млн человек по всему миру, включая 60 млн жителей России. В Татарстане насчитывается 525 каналов и чатов Telegram, из них 181 – на татарском языке.

Проект получил поддержку Института языка, литературы и искусства имени Ибрагимова Академии наук РТ, специалисты которого помогали адаптировать перевод к нормам татарского языка.

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