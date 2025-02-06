Татарстанец организовал наркошоп в пяти регионах России

В Татарстане местный житель стал организатором масштабного наркоторгового бизнеса, охватывающего пять регионов России, включая Казань, Амурскую область, Якутию, Забайкалье и Подмосковье. Следствие предполагает, что он создал интернет-магазин для продажи наркотиков и привлек к работе 20-летнего администратора из Якутии. В его команде также находились восемь курьеров, действующих в Якутии, Амурской области, Москве и Подмосковье.

Согласно информации пресс-службы УФСБ России по Якутии, в ходе обысков у 31-летнего подозреваемого изъяли свыше пяти килограммов наркотиков как растительного, так и синтетического происхождения, 30 миллионов рублей наличными, а также 10 миллионов рублей на криптокошельке. В настоящий момент следственные действия продолжаются, и в отношении десяти человек возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотических средств. Обвиняемые уже помещены под стражу, пишет ТАСС.