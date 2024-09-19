Татарстанец осужден за смертельное ДТП в Ульяновской области

В Ульяновске вынесен приговор 54-летнему жителю Татарстана, виновному в ДТП, в котором погибла женщина.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Казани, авария произошла в феврале текущего года на трассе А151. Татарстанец, управлявший «КамАЗом», допустил занос прицепа, в результате чего прицеп врезался в автомобиль «Лада» 6-й модели. В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил травмы, а пассажирка скончалась на месте.

Суд признал татарстанца виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, и назначил наказание в виде принудительных работ на два года с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.

Кроме того, виновному на два года запрещено управлять транспортными средствами. Суд также обязал его выплатить родственникам погибшей компенсацию в размере 3 млн рублей.