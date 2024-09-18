Татарстанец отдал мошенникам 3 млн рублей, оформив кредиты по звонку «сотрудника Росфинмониторинга»

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Республика
18 сентября 2024  11:04
Автор:
Эндже Гарафиева

Житель Нижнекамска стал жертвой мошенников, потеряв более 3 млн рублей. Мужчине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов и Росфинмониторинга. Злоумышленник убедил его в необходимости срочно закрыть «фиктивные» счета, открытые на его имя, путем оформления кредитов и перевода денег на указанные им реквизиты.

Пострадавший, поверив мошеннику, оформил кредиты на общую сумму 3 350 000 рублей и перевел деньги на счета, которые ему продиктовали. Лишь приехав домой, он заподозрил неладное и обратился в полицию.

Полиция проводит проверку по факту мошенничества.

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