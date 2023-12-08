Татарстанец ответит за попытку убийства и таран лодки с людьми

Татарстанец предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство двух человек общеопасным способом и иных преступлениях, сообщает СУ СКР по РТ.

По версии следствия, 21 мая этого года 38-летний нетрезвый мужчина управлял моторной лодкой с тремя пассажирами в акватории реки Камы в Алексеевском районе. Он увидел стоявшую на якоре лодку, в которой находились 32-летний мужчина и его 42-летняя сожительница. Мужчина узнал в человеке на лодке конкурента, также оказывавшего услуги любительской и спортивной рыбалки. Выругавшись, злоумышленник направил судно на таран лодки. При этом злоумышленник знал, что женщина не умеет плавать и на потерпевших нет спасательных жилетов. Кроме того, глубина в том месте составляла более 10 метров, расстояние до берега - несколько километров, а температура не превышала 14°С. От удара лодка накренилась, однако потерпевший смог вырулить ее из-под судна обвиняемого и уплыл в сторону суши. Догнав его обвиняемый, перелез в прибившуюся к берегу лодку и стал душить мужчину. Женщина вызвала сотрудников полиции, что спасло всем жизнь. Злоумышленник скрылся. Ущерб в результате тарана лодки, составил более 560 тыс. рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.