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Татарстанец получил 7 лет за убийство несовершеннолетней дочери

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Республика
23 ноября 2023  17:45
Автор:
Виктория Осинина

Следствием и судом установлено, что 27 апреля этого года мужчина дома услышал, что 17-летняя дочь ведет по телефону разговор интимного содержания. Он поругался с подростком. Во время ссоры отец толкнул дочь с лестницы и та, ударившись головой, потеряла сознание. Решив, что девушка скончалась, подсудимый бросил ее в реку Ик.

Но судебно-медицинской экспертизой было установлено, что девушка скончалась в результате утопления. В тот же день, обеспокоенная исчезновением дочери, мать обратилась в правоохранительные органы. В результате поисковых мероприятий 30 апреля тело было извлечено из воды.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает СУ СКР по РТ.

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