Татарстанец получил 8 лет лишения свободы за убийство ревнивой возлюбленной

Житель Тукаевского района признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает СУ СКР по РТ.

Следствием и судом установлено, что 2 июля 2023 года находясь в СНТ «Силикатчик» в Тукаевском районе 42-летний мужчина распивал алкоголь с 40-летней сожительницей. В какой-то момент женщина стала ревновать его к старшей сестре и матери. Завязалась ссора. Мужчина накинулся на женщину, стал избивать ее, а после схватил за волосы и ударил головой о спинку дивана. Через несколько часов мужчина обнаружил, что сожительница скончалась.

Ближайшие 8 лет он проведет в местах лишения свободы.