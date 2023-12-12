Татарстанец получил 8 лет лишения свободы за убийство ревнивой возлюбленной

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Республика
12 декабря 2023  10:55
Автор:
Виктория Осинина

Житель Тукаевского района признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает СУ СКР по РТ.

Следствием и судом установлено, что 2 июля 2023 года находясь в СНТ «Силикатчик» в Тукаевском районе 42-летний мужчина распивал алкоголь с 40-летней сожительницей. В какой-то момент женщина стала ревновать его к старшей сестре и матери. Завязалась ссора. Мужчина накинулся на женщину, стал избивать ее, а после схватил за волосы и ударил головой о спинку дивана. Через несколько часов мужчина обнаружил, что сожительница скончалась.

Ближайшие 8 лет он проведет в местах лишения свободы.

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