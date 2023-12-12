Татарстанец предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью

По версии следствия, 37-летний обвиняемый вместе с 42-летним мужчиной были наняты на работу для ремонта здания агрофирмы в Муслюмовском районе и там же проживали. 26 июля обвиняемый выяснил, что коллега украл от него деньги, которые они заработали и избил его. Несмотря на тяжелые травмы мужчина не обратился за медицинской помощью и продолжал работать. В результате он скончался от черепно-мозговой травмы.

Судом по ходатайству следователя в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.