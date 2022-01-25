Татарстанец убил собутыльника лопатой, а затем закопал тело в снегу во дворе

В Татарстане подозревают 52-летнего местного жителя в убийстве 47-летнего мужчины лопатой. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Следствием установлено, что во время распития алкоголя между мужчинами произошел конфликт. Потерпевший взял в руки лопату, но ее отобрал подозреваемый и несколько раз ударил ею гостя по голове, после чего ушел спать. Ночью он вышел на улицу и обнаружил, что гость скончался. Мужчина попытался вынести тело со двора, но не смог и засыпал его снегом. Утром тело обнаружил племянник подозреваемого и обратился в полицию.

На данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что нижнекамец убил приехавшего на заработки жителя Волгограда. Мужчина ударил свою жертву ножом, после чего скрылся.